Die Aktien stiegen zum Handelsauftakt um 12 Prozent, am Vormittag lag sie noch gut acht Prozent im Plus. Das Papier bestätigte mit dem Kurssprung die Trendwende, die sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet hatte. Nach einer monatelangen Stabilisierung war der Kurs zuletzt über die obere Begrenzung bei rund 150 Kronen ausgebrochen und hatte damit einen neuen Aufwärtsimpuls eingeläutet.