H&M war in der jüngeren Vergangenheit im Wettbewerb mit seinem wichtigsten Konkurrenten, der Textilkette Inditex ins Hintertreffen geraten. Die Spanier verfügen über eine schlankere Lieferkette und wechseln zudem ihr modisches Angebot schneller aus. Um wieder aufzuschliessen, erhöhte H&M-Chef Daniel Erver die Marketingausgaben. Die verstärkten Werbemassnahmen und Preis-Deals halfen den Schweden tatsächlich, im vergangenen Jahr wieder mehr Kunden in den Online-Shop und in die Filialen zu locken. Zugleich reduzierte der skandinavische Konzern im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung die Zahl der Häuser und baute im vergangenen Geschäftsjahr weitere Stellen ab.