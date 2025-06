In den Läden der Schweden verkauften sich nach Angaben des Managements im Frühjahr vor allem Damenmode und Sportbekleidung besonders gut. Auf Umsatzebene enttäuschte der Konzern mit Marken wie H&M, Cos und Weekday jedoch. Der Konzernerlös sank um rund 5 Prozent auf 56,7 Milliarden Kronen (gut 5,1 Mrd Euro), wobei allerdings die stark gestiegene schwedische Krone für die Einbussen sorgte. Währungsbereinigt erzielte H&M trotz der Schliessung einer Reihe von Geschäften ein Plus von einem Prozent, flächenbereinigt wuchs der Händler um drei Prozent. Für Juni rechnet H&M nun mit einem Anstieg beim währungsbereinigten Plus auf drei Prozent.