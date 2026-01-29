In das neue Geschäftsjahr ist der Konzern derweil mit Bremsspuren gestartet. Für die Wochen von Anfang Dezember bis Ende Januar wird den Angaben zufolge ein Umsatzminus in lokalen Währungen von zwei Prozent erwartet, hiess es. Dieser Rückgang müsse im Licht eines starken Laufs rund um den «Black Friday» gesehen werden, erläuterte der Konzern. An diesem Verkaufstag Ende November locken viele Einzelhändler mit Sonderangeboten, weshalb es meist zu starken Umsätzen kommt. Zudem falle das chinesische Neujahresfest dieses Jahr in den Februar./tav/mis/stk