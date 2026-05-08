«Der sichere Abtransport des gesamten angereicherten Urans aus Venezuela sendet ein weiteres Signal an die Welt, dass Venezuela einen Neuanfang macht», sagte der Leiter der Abteilung für nukleare Sicherheit im US-Energieministerium, Brandon Williams.
US-Angriff in der Nähe des Forschungsreaktors
Die venezolanische Regierung habe die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, das hochangereicherte Uran ausser Landes zu schaffen, teilte Aussenministerminister Yvan Gil mit. Bei dem US-Einsatz zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro Anfang des Jahres seien auch Ziele in unmittelbarer Nähe des alten Reaktors angegriffen worden. Das habe das Risiko noch einmal deutlich vor Augen geführt.
RV-1 war einer der ersten Kernreaktoren in Lateinamerika. Von 1960 bis 1991 wurde dort Nuklearforschung betrieben. Dafür wurde das Uran auf 20 Prozent angereichert. Für den Bau von Atomwaffen wird auf über 90 Prozent angereichertes Uran benötigt./dde/DP/men
(AWP)