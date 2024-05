Feindlicher Übernahmeversuch bahnt sich an

Was zunächst nach einer Rettung in Not aussah, könnte sich rückblickend als Anfang einer «feindlichen Übernahme» herausstellen. Denn bereits am Freitag legte Newlat nach: Der Konzern beantragt, dass an der in zwei Wochen stattfindenden Generalsversammlung der gesamte Verwaltungsrat mit eigenen Kandidaten ersetzt wird. Als Verwaltungsratspräsident wird Angelo Mastrolia vorgeschlagen, der auch exekutiver Präsident von Newlat ist.