Dekotierung und Umbenennung

Die Aktionäre stimmten am Mittwoch auch den weiteren Anträgen des Verwaltungsrats zu. So hiessen sie die Dekotierung der Namenaktien der Hochdorf Holding ebenso gut wie den Namenswechsel der Hochdorf Holding AG in HOCN AG. Zudem genehmigten sie die Reduktion der Mindestgrösse des Verwaltungsrats von fünf auf zwei Mitglieder.