Das Ziegenmilchprodukt Bimbosan ist für Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten bestimmt. Produziert wird es in Sulgen, weswegen Hochdorf die Thurgauer Behörden informierte. Hochdorf stellt nach eigenen Angaben jährlich 1,2 Millionen Packungen verschiedener Bimbosanprodukte her.