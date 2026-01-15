Cereulid kann durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen. Anfang Januar hatte bereits Nestlé wegen des hitzebeständigen Giftstoffs Babynahrung zurückgerufen. «Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich um die gleiche Substanz», sagte Hochdorf-Sprecherin Desirée Metzler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.