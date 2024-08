Hochdorf habe aus den bestehenden Angeboten dasjenige ausgewählt, das am besten war, so Firmenchef Ralph Siegl an einer Telefonkonferenz. «Und AS Equity Partners hat ganz klar das beste Angebot abgegeben.» Ob der Preis fair sei, darüber lasse sich immer streiten, ergänzte Verwaltungsratspräsident Jürg Oleas. «Darum haben wir extra ein Gutachten anfertigen lassen. Aber am Ende gilt der Preis, den jemand bereit ist zu bezahlen», sagte er.