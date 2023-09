Der kriselnde Milchverarbeiter Hochdorf gibt ein Update zu seinem Plan, die Produktion in Hochdorf LU zu schliessen und sich auf den Standort Sulgen TG zu konzentrieren. Demnach soll die Fabrik in Hochdorf noch bis Ende 2026 in Betrieb sein, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

11.09.2023 19:28