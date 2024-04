China hat angekündigt, eine hochrangige Delegation in das isolierte Nachbarland Nordkorea für einen mehrtägigen Besuch zu schicken. Auf Einladung Pjöngjangs führe Zhao Leji, ein chinesischer Top-Politiker aus dem engeren Führungskern der Kommunistischen Partei Chinas, die Gruppe vom 11. bis 13. April an, wie Aussenamtssprecherin Mao Ning am Dienstag in Peking mitteilte. Anlass des Besuchs sei die Eröffnung der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er zeige, welche Wichtigkeit China den Beziehungen mit Nordkorea beimesse, sagte sie.