Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reist Medienberichten zufolge noch am Dienstag nach Washington, wo er mit Trump über die Verhandlungen sprechen will. Israel fordert, dass ein US-Abkommen mit dem Iran auch das Raketenprogramm der Islamischen Republik und die Unterstützung militanter Gruppen in der Region adressiert. Die Führung in Teheran hatte zuletzt solche Forderungen öffentlich zurückgewiesen./arb/DP/zb