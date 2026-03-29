Mit Platz 8 muss sich der dritte SVP-Kandidat Daniel Bichsel begnügen. Er liegt gleichauf mit Reto Müller. Geschlagen ist er aber noch nicht. In der Tendenz legen die bürgerlichen Parteien zu, was Bichsel entgegenkommen könnte. Die Kandidierenden von EVP und GLP sowie die Polit-Exoten folgen dahinter.