Hälfte der Professoren aus dem Ausland

Die Schweizer Hochschulen gehörten zu den besten der Welt. Das schafften sie nur, weil wir sie die besten Forschenden anzögen und internationale Partnerschaften aufbauten, so die Swissuniversities-Präsidentin. Und weiter: «Rund die Hälfte der Professorinnen und Professoren unserer Universitäten stammen aus dem Ausland. Zwei Drittel der Projekte der Schweizer Spitzenforschung sind international verankert.»