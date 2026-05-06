Den Blick nach vorne gerichtet gehen die Complementa-Experten davon aus, dass sich die seit Jahren sinkenden Umwandlungssätze weiter stabilisieren dürften und bei rund 5,1 Prozent zumindest vorerst einen Boden bilden werden. «Gemäss den Aussagen der Kassen wird der Umwandlungssatz in den nächsten fünf Jahren nur noch sehr geringfügig zurückgehen», führte Sutter aus.