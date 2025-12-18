Er hiess am Donnerstag einen entsprechenden Antrag seiner Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek-N) gut. Die Urek-N sieht allerdings Ausnahmen vom Freileitungsgrundsatz vor: Eine Erdleitung soll möglich sein, wenn dies billiger zu stehen kommt, aus technischen Gründen nötig ist oder dies zum Schutz von geschützten Mooren erforderlich ist.