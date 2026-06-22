Der Baukonzern Hochtief ist seit heute im Dax . Das Unternehmen wird damit zu den 40 führenden börsennotierten Firmen in Deutschland gezählt. Hochtief verdrängt dort den Volkswagen-Grossaktionär Porsche SE , der in den Index für mittelschwere Werte MDax zurückfällt. Hochtief steigt dagegen zum ersten Mal in den deutschen Leitindex auf. Wichtig sind die Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden.