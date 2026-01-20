Hochtief wird künftig für den britischen Energietechnik-Konzern Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren (SMR) in Grossbritannien und der Europäischen Union (EU) mitbauen. Deutschland grösster Baukonzern übernimmt dabei gemeinsam mit dem Ingenieurdienstleister Amentum die strategische Führung im Baumanagement im SMR-Programm (small modular reactors) der Briten, wie aus einer Hochtief-Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Erste Projekte würden im Vereinigten Königreich und in Tschechien realisiert, hiess es. Bisher hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet; eine Vereinbarung über die Partnerschaft solle folgen.