Der Baukonzern Hochtief hält nach einem gemischt ausgefallenen Quartal an seinem Gewinnziel für 2026 fest. Der Umsatz war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn im Jahresvergleich legte um knapp 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu. Analysten hatten beim Erlös mit mehr und beim Gewinn mit weniger gerechnet.