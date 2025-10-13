Der Baukonzern Hochtief hat sich einen grossen Nuklearauftrag am britischen Atomkraftwerk Sellafield gesichert. Der Rahmenvertrag habe ein Volumen von bis zu 595 Millionen britische Pfund (685 Mio Euro), teilte der MDax -Konzern am Montag in Essen mit. Insgesamt habe Sellafield Ltd Aufträge im Gesamtwert von bis zu 2,9 Milliarden Pfund an Hochtief und zwei weitere Unternehmen vergeben. Der Auftrag habe eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren. Zunächst soll dieser 9 Jahre laufen, mit der Option einer Verlängerung von weiteren 6 Jahren. Die Hochtief-Aktie legte am Vormittag um rund 1,5 Prozent zu.