Gut gefüllte Auftragsbücher treiben den Baukonzern Hochtief weiter voran. Umsatz und Ergebnisse legten im Gesamtjahr 2024 zu. Im laufenden Jahr will der Konzern beim Gewinn noch eine Schippe drauflegen. Das Ergebnis soll im Jahresvergleich um bis zu 17 Prozent zulegen, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Aktie drehte nach der Zahlenvorlage zwischenzeitlich ins Plus. Zuletzt verlor sie mehr als ein Prozent an Wert. Seit dem Jahreswechsel steht immer noch ein Kursplus von rund 18 Prozent auf dem Zettel.