Der Baukonzern Hochtief hat im ersten Halbjahr mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf 270 Millionen Euro gestiegen, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mit. Vor allem laufen die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik deutlich besser - ebenso wie die Beteiligung am spanischen Autobahnbetreiber Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält. Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte die Tochter des spanischen Infrastrukturkonzerns ACS .

25.07.2023 15:36