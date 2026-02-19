2025 legte der um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis im Jahresvergleich um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro zu, wie der MDax-Konzern in Essen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Dividende soll auf 6,60 Euro steigen, nach 5,23 Euro je Aktie im Vorjahr. Davon profitiert auch der spanische Baukonzern ACS , dem gut drei Viertel der Anteile gehören. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief mit einem bereinigten Nettogewinn zwischen 0,95 und 1,025 Milliarden Euro. Analysten gehen vom unteren Ende der Spanne aus.