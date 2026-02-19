Nach der Bekanntgabe der Zahlen legten die Aktien des Baukonzerns eine Achterbahnfahrt hin. Zuletzt notierten die Papiere 1,7 Prozent im Minus bei 398 Euro und gehörten damit zu den schwächsten Werten im MDax . Direkt nach den Zahlen hatten sie kurzzeitig die Minuszone verlassen und waren auf ein Rekordhoch bei 409,40 Euro gestiegen. Die Anteilscheine verbuchten seit vergangenen Sommer einen Höchststand nach dem anderen. Die Kursbilanz für das laufende Jahr ist mit plus 18 Prozent deutlich positiv.