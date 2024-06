Vier Personen seien verschüttet worden. «Es ist gelungen, mindestens ein Leben zu retten», sagte am Samstagmorgen der Kommandant der Bündner Kantonspolizei für die Region Misox, William Kloter, an einer Medienkonferenz in Roveredo GR, die vom italienischsprachigen Schweizer Fernsehen RSI übertragen wurde. Eine Frau sei verletzt geborgen und nach Lugano TI in ein Spital gebracht worden.