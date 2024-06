Der gesamte Verlauf der Donau in Österreich ist wegen Hochwassers für die Schifffahrt gesperrt worden. Das teilte die staatliche Wasserstrassengesellschaft via donau am Dienstag mit. «Ab einem gewissen Wasserstand ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet», sagte Christoph Caspar, der Sprecher von via donau, der Deutschen Presse-Agentur. Wie lange die Massnahme in Kraft bleibe, hänge von den weiteren Niederschlägen und den Wassermengen der Zubringerflüsse ab.