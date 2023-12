Die Überschwemmungsgefahr blieb zunächst jedoch insbesondere an den Jurarendseen bestehen. Am prekärsten war die Lage gemäss der Naturgefahrenkarte des Bundes am Freitagmittag am Bielersee und an der Aare vom Bielersee bis zur Mündung der Emme. Dort war die Hochwassergefahr gross. Dies entspricht der vierten von fünf Gefahrenstufen. Am Neuenburger- und Genfersee war sie erheblich - Stufe drei von fünf.