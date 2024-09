In vielen Hochwassergebieten in Österreich ist keine Entspannung in Sicht. «Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu», sagte Bundeskanzler Karl Nehammer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes. Wenn aus dem fast randvollen Ottenstein-Stausee grössere Wassermengen durch die Flutklappen schiessen, könnte es im Unterlauf des bereits stark angeschwollenen Kamp zu zusätzlich erheblichem Hochwasser kommen. Der Kamp fliesst in die Donau.