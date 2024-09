Die Hochwasserlage spitzt sich in Teilen Europas weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien finden weitere Evakuierungen statt, und in Österreich ist ein Stausee kurz vor dem Überlaufen. Auch in östlichen Regionen in Deutschland steigen die Pegelstände langsam, aber stetig. In Dresden werden Schutzmassnahmen für die Altstadt vorbereitet.