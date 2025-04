Demnach könnte eine Firma, die an die Börse strebt, den Mantel von HOCN übernehmen und so relativ einfach aufs Börsenparkett gelangen. Gregor Greber hat Erfahrung mit derartigen Transaktionen: Er war der Kopf hinter VT5, dem bislang einzigen Spac («Special Purpose Acquisition Company») in der Schweiz. Via dieses Vehikel kam der Transformatorenhersteller R&S Group an die SIX.