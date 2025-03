Die HOCN AG befindet sich aktuell in provisorischer Nachlassstundung. Es gibt jedoch Bemühungen, die Firmenhülle zu nutzen, um allenfalls eine andere Firma an die Börse zu bringen. Ein entsprechender Vorschlag der neuen Grossaktionäre Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger wird in gut drei Wochen an einer ausserordentlichen GV behandelt.