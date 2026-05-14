«Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben sich in einer Videoschalte heute darauf verständigt, gemeinsam nach einer für beide Seiten wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu suchen, mit der Bremen möglichst nahtlos an das Drehkreuz Frankfurt angeschlossen bleibt», sagte der Bremer Senatssprecher Christian Dohle. Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa bestätigte die Gespräche ebenfalls, wollte sich aber mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht zu Inhalten äussern.