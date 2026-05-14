«Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Lufthansa-Chef Carsten Spohr haben sich in einer Videoschalte heute darauf verständigt, gemeinsam nach einer für beide Seiten wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu suchen, mit der Bremen möglichst nahtlos an das Drehkreuz Frankfurt angeschlossen bleibt», sagte der Bremer Senatssprecher Christian Dohle. Eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa bestätigte die Gespräche ebenfalls, wollte sich aber mit Verweis auf Vertraulichkeit nicht zu Inhalten äussern.
Bisher bis zu fünf Zubringerflüge täglich
Ursprünglich hatte Deutschlands grösste Fluggesellschaft angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an «Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen», hiess es. Bislang gibt es laut Flughafen bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt. Die Verbindungen an die Drehkreuze München, Zürich und Wien mit Flügen der Lufthansa oder Partnerairlines sollten bestehen bleiben.
Bremer Politiker und Wirtschaftsvertreter hatten das deutlich kritisiert. Sie betonten unter anderem die grosse Bedeutung des Anschlussfluges an das weltweite Lufthansanetz für die Wirtschaft und Wissenschaft in der Region./xma/DP/jha
(AWP)