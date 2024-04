Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warb erneut für eine Reform der Schuldenbremse, um ein «kurzfristiges, aber wuchtiges Entlastungsprogramm» für die deutsche Wirtschaft zu finanzieren. «Wenn ich jetzt also könnte, wie ich wollte, dann würde ich sagen: Lass uns den Stier bei den Hörnern packen und jetzt investieren wir», sagte der Grünen-Politiker am Montagabend in Kassel. Politische Mehrheiten gibt es dafür jedoch derzeit nicht - nicht einmal in der Ampelkoalition, in der die FDP jedwede Änderung der seit 2009 im Grundgesetz verankerten Begrenzung der Aufnahme neuer Kredite vehement ablehnt.