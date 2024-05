Allerdings brauchen die Hersteller einen langen Atem, wie VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann am Freitag vorhersagte: «Zwar hat sich die Stimmung vieler Industriekunden gerade ausserhalb Europas verbessert. Doch bis sich das für den Maschinen- und Anlagenbau in nachhaltig steigenden Aufträgen und in Produktion und Umsatz widerspiegelt, wird noch einige Zeit vergehen.» Globale Konflikte und die Abschottung von Handelsräumen verhinderten eine echte Trendwende bei Investitionen.