Von grosser Bedeutung für Burnham wird sein, die seit mehr als einem Jahr in den Umfragen dominierenden Rechtspopulisten von Reform UK, der Partei des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage, nicht davonziehen zu lassen. In den vergangenen Monaten lag Reform teils deutlich vor den beiden Volksparteien Labour und Konservativen. Jüngste Umfragen deuteten darauf hin, dass ihm dies zumindest vorübergehend gelungen sein könnte. Viel dürfte nun darauf ankommen, ob es Burnham gelingt, sein Momentum zu nutzen und echte Reformen anzustossen.