Trump hatte den britischen Premier wegen der aus seiner Sicht mangelnden Unterstützung Grossbritanniens im Iran-Krieg in den vergangenen Wochen wiederholt angegriffen. Starmer betonte stets, dass Grossbritannien sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen werde.
Telefonat mit Trump
Noch am Donnerstagabend telefonierten Starmer und Trump miteinander. Der Downing Street zufolge waren sich die beiden einig, dass mit der vereinbarten Waffenruhe und einer Einigung über die Öffnung der Strasse von Hormus «der nächste Schritt zur Lösungsfindung» anstehe. Bei ITV sagte Starmer, für eine offene Strasse von Hormus müsse es eine «mautfreie Schifffahrt» geben./pba/DP/men
(AWP)