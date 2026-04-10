Telefonat mit Trump

Noch am Donnerstagabend telefonierten Starmer und Trump miteinander. Der Downing Street zufolge waren sich die beiden einig, dass mit der vereinbarten Waffenruhe und einer Einigung über die Öffnung der Strasse von Hormus «der nächste Schritt zur Lösungsfindung» anstehe. Bei ITV sagte Starmer, für eine offene Strasse von Hormus müsse es eine «mautfreie Schifffahrt» geben./pba/DP/men