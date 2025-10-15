Sprudelnde Einnahmen haben Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht. Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zinsüberschuss und Aktienhandel wuchsen stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im frühen US-Handel um mehr als fünf Prozent zu.