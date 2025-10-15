Insgesamt kletterten die Erträge um elf Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. Allein der Zinsüberschuss sprang im Jahresvergleich um neun Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar nach oben, und der Aktienhandel warf um 14 Prozent höhere Erträge ab als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg gerechnet.
Zugleich legte Bank of America weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück: Nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum waren es nun 1,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Risikovorsorge gerechnet./stw/mne/jha/he
(AWP)