Die Präsidentin der regionalen US-Notenbank von Cleveland, Beth Hammack, hat sich besorgt über die hohe Teuerung in den USA geäussert. Die Hauptsorge ‌sei, ⁠dass die Inflation zu hoch und immer noch im Steigen begriffen sei, sagte ⁠sie am Dienstag in Cleveland. Es gebe jedoch noch keine Anzeichen dafür, dass die Inflationserwartungen der ‌Bevölkerung und der Unternehmen stiegen. Sie habe auch noch ‌keine Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Konsumausgaben ​der Menschen gesehen. Angesichts der sehr hohen wirtschaftlichen Unsicherheit sei auch der Ausblick für die Geldpolitik unsicher.