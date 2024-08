Die hohen staatlich begründeten Kosten sind aus Sicht des Unternehmens der wichtigste Grund, warum sich der Luftverkehr an den deutschen Flughäfen im europäischen Vergleich am langsamsten vom Covid-Schock erholt. «Der deutsche Luftverkehrsmarkt ist zerrüttet und muss dringend saniert werden», erklärt Airline-Chef Eddie Wilson laut einer Mitteilung. Infolge der hohen staatlichen Steuern und Gebühren sowie des «Hochpreis-Monopols der Lufthansa » zahlten die deutschen Bürger die höchsten Flugpreise in Europa.