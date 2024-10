Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX wird angesichts starker Nachfrage in Militärgeschäft und Flugzeugwartung optimistischer für das laufende Jahr. Während der teure Rückruf tausender Triebwerke von Airbus-Jets das Unternehmen weiter auf Trab hält, lief es ansonsten besser als gedacht. Konzernchef Chris Calio rechnet daher für 2024 im Tagesgeschäft mit mehr Umsatz und Gewinn als zuletzt. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im vorbörslichen US-Handel gewann die RTX-Aktie rund 1,7 Prozent.