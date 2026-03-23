Entlastung bei Kraftstoffpreisen

Das Paket sieht zudem eine staatliche Beihilfe für Diesel im Vertriebsnetz vor, die einer Entlastung von rund 20 Cent pro Liter entspricht. Zudem wird eine digitale Tankkarte zur Unterstützung der Haushalte eingeführt, die bei einer monatlichen Nutzung von etwa 70 Litern auf dem Festland rund 50 Euro Entlastung im Monat bringt und etwa 60 Euro auf den Inseln. Die Kriterien für den Bezug der Karte sollen so ausgestaltet werden, dass etwa drei von vier Fahrzeughaltern davon profitieren. Für die Landwirtschaft sieht das Programm eine Entlastung bei den Düngemittelkosten vor: Der Staat übernimmt 15 Prozent der entsprechenden Ausgaben.