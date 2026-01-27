Viele Autofahrer in Deutschland sehen nach wie vor hohe Hürden für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Fast zwei Drittel (63,9 Prozent) geben in einer Civey-Umfrage an, ist die Anschaffung sei zu teuer. Jeweils gut die Hälfte (51 Prozent) der Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennern führen in der Erhebung für den Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) fehlende Lademöglichkeiten im Alltag und die Sorge vor einer zu geringen Reichweite von E-Autos als Hinderungsgründe an.