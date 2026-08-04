Die Einführung des neuen Dialysegeräts 5008X für die hochvolumige Hämodiafiltration (HVHDF) kommt ebenfalls voran. Das System ist inzwischen in 227 US-Kliniken im Einsatz und wurde bereits bei mehr als 600.000 Behandlungen genutzt. Rund zehn Prozent der Dialysegeräte wurden ersetzt, bis Jahresende sollen es 20 Prozent werden. Nach Angaben von Giza berichten Patienten unter anderem über rund 40 Prozent weniger Muskelkrämpfe nach der Behandlung. Das organische Behandlungswachstum in den USA ging im zweiten Quartal allerdings um 0,9 Prozent zurück, während die Behandlungen im internationalen Geschäft leicht zunahmen.