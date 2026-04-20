Trump und seine Republikaner unter Druck

Der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Krieg mit den Iran und die darauffolgende Blockade der Strasse von Hormus belastet den internationalen Ölhandel schwer. US-Bürgerinnen und Bürger müssen an der Tankstelle so viel bezahlen wie seit Jahren nicht mehr. An diesem Montag lag der Benzinpreis in den USA nach Angaben des amerikanischen Automobilverbands AAA im Schnitt bei etwas mehr als vier Dollar pro Gallone. Vor dem Krieg waren es knapp drei Dollar. Die gestiegenen Preise setzen Trump und seine Republikaner unter Druck - vor allem angesichts der im November anstehenden wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress./fsp/DP/he