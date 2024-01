Der starke Anstieg der Zinsen hat der spanischen Grossbank Santander im abgelaufenen Jahr einen Rekordgewinn eingebracht. Unter dem Strich verdiente das Institut knapp 11,1 Milliarden Euro und damit 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Das war noch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das neue Jahr peilt Bankchefin Ana Botín einen weiteren Anstieg der Erträge an. Zugleich soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital von zuletzt 15,1 Prozent auf 16 Prozent steigen.

31.01.2024 08:24