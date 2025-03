Hoher Überschuss auch im Gesamtjahr

In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen (bspw. Einkommen von Grenzgängern) sowie laufende Übertragungen (bspw. Zahlungen von ausländischen Bürgern in ihre Heimatländer) dazu gezählt werden. Ein hoher Überschuss gilt als Zeichen der Stärke einer Volkswirtschaft.