Zollthema als Risiko

Ganz generell seien die Prognoserisiken erheblich, räumen die KOF-Ökonomen ein. Und sie seien «überwiegend» abwärtsgerichtet. Insbesondere könnte der Druck der US-Regierung zur Senkung der Preise von Pharmaprodukten die Schweizer Pharmabranche stark belasten, befürchten sie. Zudem sei unklar, ob zugesagte Investitionen Schweizer Unternehmen in den USA zu Verlagerungseffekten führten und damit die Investitionstätigkeit in der Schweiz weiter dämpften.