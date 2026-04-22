Entgegenkommen bei Verordnung

Denn er verzichtet aufgrund der Vernehmlassung darauf, für latente Steueransprüche und Software eine vollständige Unterlegung mit hartem Kernkapital zu verlangen. Bei der Software will er analog zur EU eine dreijährige Abschreibungsdauer festlegen und dies nur systemrelevanten Banken vorschreiben. Das sind derzeit neben der UBS auch ZKB, Postfinance und Raiffeisen.