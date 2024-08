Zuletzt stand die Aktie an der Börse in Amsterdam 2,5 Prozent im Minus und gehörte damit zu den Verlierern im EuroStoxx50 , dem Leitindex der Eurozone. Börsenhändler sprachen von Gewinnmitnahmen. Die ING-Aktie liegt trotz der Verluste nach Bekanntgabe der Quartalszahlen immer noch rund ein Fünftel über dem Niveau von Ende 2023. Damit gehört das Papier im Jahresverlauf zu den stärksten Standardwerten in der Eurozone.